Самолет-разведчик США приблизился к военной базе РФ в Сирии
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon приблизился к базе России в сирийском порту Тартус. В последние несколько недель разведывательные полеты США проводятся ежедневно.
Известно, что разведчик вылетел с авиабазы на Сицилии. Вблизи сирийского побережья он осуществлял круговые полеты. Активизация разведывательных действий США связана с пополнением состава флота РФ в Сирии, сообщает "Интерфакс".
Порт Тартус ожидает скорого прибытия авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов". Сегодня американские разведчики провели полеты над Кипром и островом Крит, где предположительно может находиться корабль.
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