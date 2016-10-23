Самолет-разведчик ВВС США подлетел к российским кораблям в САР
Патрульный противолодочный самолет ВМС США Р-8А Poseidon в воскресенье в очередной раз замечен у российских баз в Сирии и районе дислокации кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье.
Об этом говорится на западных сайтов, которые отслеживают передвижения военной авиации.
По данным сайтов, самолет, выполняя разведывательный полет, не менее четырех раз пролетел вдоль сирийского побережья от пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе до города Латакия, к югу от которого расположена авиабаза ВКС РФ Хмеймим.
Самолет летал примерно в 60 километрах от побережья.
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