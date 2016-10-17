Самолет-разведчик НАТО подлетел к российским границам на Балтике
Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A "АВАКС" в понедельник в очередной раз подлетел с разведывательным заданием к границе Калининградской области. Об этом сообщают сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.
Самолет с бортовым номером LX-N90445 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, приблизился к сухопутной границе Калининградской области с юга со стороны Польши.
В последнее время резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, около побережья Крыма, а также - российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье, сообщает «Интерфакс».
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