Самолет-разведчик НАТО подлетел к российским границам на Балтике

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения НАТО E-3A "АВАКС" в понедельник в очередной раз подлетел с разведывательным заданием к границе Калининградской области. Об этом сообщают сайты, отслеживающие передвижения военной авиации.

Самолет с бортовым номером LX-N90445 и позывным NATO06, вылетевший с натовской базы Гайленкирхен в Германии, приблизился к сухопутной границе Калининградской области с юга со стороны Польши.

В последнее время резко возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов у российских границ, в частности, около побережья Крыма, а также - российских баз в Сирии и районах дислокации боевых кораблей ВМФ России в восточном Средиземноморье, сообщает «Интерфакс».