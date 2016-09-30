Два самолета ВВС и ВМС США вылетели на разведку к Крыму
Два самолета американских ВВС и ВМС вылетели на разведку к берегам Крыма.
Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайты, которые отслеживают передвижения авиации.
Утром 30 сентября к российским границам в Черном море приблизился стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135V, вылетевший с авиабазы Суда-бей на Крите. К нему также присоединился патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon. Он начал свой путь с авиабазы Сигонелла на Сицилии.
Экипаж самолетов будет вести разведку не менее двух часов.
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