У самолета «Аэрофлота» в небе загорелся двигатель

Самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Цюриха в Москву, вернулся в аэропорт Швейцарии.

Об этом сообщает швейцарский портал «20 minuten». По информации издания, самолет совершил несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц.

Пресс-секретарь аэропорта Цюриха Маурус Стокер рассказал изданию, что на борту Airbus A321 произошла «непредвиденная» ситуация.

​Очевидцы сообщали, что левый двигатель самолета дымился. Пилоты все-таки посадили воздушное судно в аэропорту Цюриха.

Отмечается, что вечерним рейсом пассажиры будут отправлены в Москву.