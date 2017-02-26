У самолета «Аэрофлота» в небе загорелся двигатель
Самолет Airbus A321 российской авиакомпании «Аэрофлот», совершавший рейс из Цюриха в Москву, вернулся в аэропорт Швейцарии.
Об этом сообщает швейцарский портал «20 minuten». По информации издания, самолет совершил несколько кругов в районе Боденского озера и города Констанц.
Пресс-секретарь аэропорта Цюриха Маурус Стокер рассказал изданию, что на борту Airbus A321 произошла «непредвиденная» ситуация.
Очевидцы сообщали, что левый двигатель самолета дымился. Пилоты все-таки посадили воздушное судно в аэропорту Цюриха.
Отмечается, что вечерним рейсом пассажиры будут отправлены в Москву.
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