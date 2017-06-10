Самолет «ЮТэйр» с пассажирами на борту не смог улететь в Москву
Самолет Boeing 735 компании «ЮТэйр» с пассажирами на борту, начав движение по взлетной полосе, не смог подняться в небо по техническим причинам.
Воздушное судно начало разгон, находясь на взлетной полосе, а затем остановилось. Как сообщает СМИ, у самолета не открылись закрылки и пассажиры покинули самолет.
Собеседник РИА Новости сообщил: «По рейсу UT360 — прерванный старт по технической причине, борт снят с наряда. Пассажиров отправят другим рейсом «ЮТэйр» и рейсами других авиакомпаний».
Boeing 735 авиаперевозчика «ЮТэйр» должен был совершать рейс в Москву в субботу в 10.20.
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