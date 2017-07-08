Самолет Владимира Путина прибыл на саммит окольным маршрутом

Самолет российского президента Владимира Путина, двигаясь в направлении Гамбурга на саммит «Большой двадцатки», обогнул страны НАТО и сделал крюк в 500 километров.

Как сообщает Rambler News Service, вместо прямого маршрута через Польшу и Белоруссию, борт лидера России Ил с номером RA-96022 летел через Балтийское море и пересек территории Финляндии и Швеции.

Ранее Владимир Путин летал через восточноевропейские страны. Как сообщает FlightRadar24, отслеживающий полеты, за последний год глава государства всегда совершал прямые маршруты. Почему на этот раз был выбран такой путь, не известно.

Путин прибыл на саммит G20 в ночь на 7 июля, в то время как другие лидеры прилетели накануне. Известно, что российский президент поселился в отеле Park Hyatt, где на протяжении двух дней саммита будут также жить премьер-министр Канады Джастин Трюдо и австралийский премьер Малколм Тернбулл.