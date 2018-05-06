Самолет из Улан-Удэ не долетел до Москвы из-за курильщика

Самолет из Улан-Удэ, летевший в Москву, вынужденно сел в Екатеринбурге из-за курящего в туалете пассажира.

Как сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД России по Уральскому федеральному округу, во время рейса на борту сработали датчики противопожарной сигнализации. Это вынудило экипаж посадить самолет в ближайшем аэропорту.

После посадки к самолету прибыл наряд сотрудников транспортной полиции. Выяснилось, что в туалетной комнате курил 26-летний житель Улан-Удэ. В отношении нарушителя составлен протокол об административном правонарушении.

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