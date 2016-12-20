Самолет с телом посла РФ Андрея Карлова приземлился во «Внуково»
В московском аэропорту «Внуково» совершил посадку спецборт из Турции с телом погибшего в Анкаре посла РФ Андрея Карлова.
На борту самолета находится вдова дипломата, которую сопровождают врач и психолог МЧС.
В числе встречающих министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, - сообщает «Интерфакс».
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