Самолет с телом Евтушенко приземлился в Домодедово
В московском аэропорту Домодедово приземлился самолет с телом поэта Евгения Евтушенко. Гроб, который сопровождают вдова и дети писателя, был сразу перемещен в автомобиль.
10 апреля в храме благоверного князя Игоря Черниговского в Переделкино состоится отпевание поэта. Гражданская панихида пройдет на следующий день в столичном Доме литераторов. Согласно воле Евтушенко, его похоронят в писательском поселке в Переделкино, сообщает ТАСС.
Поэт скончался 1 апреля в возрасте 84 лет в американской больнице города Талса. Известно, что с 12 марта там он проходил лечение онкологического заболевания.
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