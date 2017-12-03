Самолет в Тель-Авив повлек задержки рейсов из аэропорта Екатеринбурга
В аэропорту Екатеринбурга задержаны рейсы авиакомпании «Уральские авиалинии». Опоздание составляет от 40 минут до 3,5 часов.
Причиной задержки называют самолет из Израиля. В авиакомпании рассказали агентству «URA.RU»: «Из-за технической неисправности воздушного судна задержался рейс в Тель-Авив, а он потянул за собой все остальные задержки. Сейчас все задержки ликвидированы».
Ранее стало известно, что задержаны рейсы из Екатеринбурга в Сочи, Пекин, Москву и Бангкок, а также в Екатеринбург из Праги, Рима, Сочи и Тель-Авива.
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