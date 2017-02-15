В США самолет столкнулся с оленем
В аэропорту американского города Шарлотт произошло столкновение самолета Bombardier CRJ700 с оленем.
Воздушное судно принадлежит компании American Airlines. Самолет направлялся в город Галфпорт, расположенный в штате Миссисипи.
Столкновение произошло во время взлета. В момент инцидента на борту самолета находились 44 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.
Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт. Его пассажиры были эвакуированы.
Администрация воздушной гавани закрыла одну ВПП для того, чтобы специалисты могли привести ее в порядок после утечки топлива в результате происшествия.
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