В США самолет столкнулся с оленем

В аэропорту американского города Шарлотт произошло столкновение самолета Bombardier CRJ700 с оленем.

Воздушное судно принадлежит компании American Airlines. Самолет направлялся в город Галфпорт, расположенный в штате Миссисипи.

Столкновение произошло во время взлета. В момент инцидента на борту самолета находились 44 человека, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

Воздушному судну пришлось вернуться в аэропорт. Его пассажиры были эвакуированы.

Администрация воздушной гавани закрыла одну ВПП для того, чтобы специалисты могли привести ее в порядок после утечки топлива в результате происшествия.