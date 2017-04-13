В самолет рейса Рига-Москва ударила молния
Самолет, следовавший рейсом Рига-Москва, приземлился в аэропорту Внуково и привлек к себе внимание технических служб оплавленной обшивкой корпуса.
Предположительно, во время полета в самолет ударила молния, эффект от которой произвел оплавление покрытия стабилизатора, отмечает Vistanews.ru.
На данный момент не уточняется, насколько серьезными могут быть полученные повреждения. Проходит детальное обследование пострадавшей части авиалайнера, которая позволит определить общее техническое состояние после удара молнии по корпусу, сообщают представители аэропорта.
Сведений о пострадавших пассажирах не поступало.
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