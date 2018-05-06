Самолет с разгерметизированным салоном сел в Италии

В Италии экстренно сел самолет, следовавший из Греции в Германию. Причиной посадки стала разгерметизация салона.

На борту Boeing 757 находились 164 пассажира и 8 членов экипажа. Посадка прошла благополучно.

После приземления в аэропорту Бриндизи пассажирам предоставили другой самолет – он доставил их во Франкфурт, передают «Известия».

3 мая самолет компании S7 экстренно приземлился в Краснодаре из-за плохого самочувствия пассажира.

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Места: Европа
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