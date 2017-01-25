Самолет ВВС США пролетел на высоте 150 метров над «Адмиралом Кузнецовым»

Американский противолодочный самолет Р-8А Poseidon пролетел на высоте всего 150 метров над кораблями авианосной ударной группы Северного флота, свидетельствуют данные западных сайтов, отслеживающих передвижения военной авиации.

Как уточняется в материале, самолет ВВС США с бортовым номером 168852 вылетел с авиабазы, расположенной в испанском городе Рота. Пролетая над российским авианосцем «Адмирал Кузнецов», проходящим пролив Ла-Манш по пути на базу в Североморск, военный самолет снизился до высоты 152 метра над уровнем моря, сбросив скорость до 380 километров в час.

Кроме того, стало известно, что корабли авианосной ударной группы Северного флота находятся под наблюдением целой корабельной армады НАТО, превышающей состав российской группы.

В состав российской авианосной группы входят авианосец «Адмирал Кузнецов», крейсер «Петр Великий», эсминец «Александр Шабалин», танкер «Лена» и буксир «Николай Чикер», сообщает «Интерфакс».

15 ноября прошлого года в военной операции на территории Сирии было впервые задействовано авиакрыло «Адмирала Кузнецова».