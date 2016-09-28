Самолет ВМС США приблизился к российским кораблям в Средиземноморье

Патрульный противолодочный самолет ВМС США P-8A Poseidon совершает разведывательный полет в восточной части акватории Средиземного моря. Там, скорее всего, расположены судна российского постоянного оперативного соединения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайты, которые отслеживают передвижения авиации.

Один из американских самолетов вылетел с авиабазы на Сицилии и уже более двух часов выполняет полет над Средиземным морем. Самолет выполняет полет около Кипра.