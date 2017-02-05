Самолет премьер-министра Великобритании могли отслеживать террористы

Данные о местонахождении самолета премьер-министра Великобритании Терезы Мэй находились в открытом доступе. Передвижение на воздушном судне было опасной угрозой ее жизни.

По сообщению Daily Mail, на самолете оказался включен траспондер, который в режиме онлайн передает информацию о местоположении транспорта, его скорости и высоте полета.

По словам бывшего главы национального антитеррористического центра Великобритании Криса Филлипса, включенный транспондер - «идеальный вариант получения информации для потенциальных террористов».

В реальном времени публикуется информация только о гражданских самолетах, а данную ситуацию с дипломатическим самолетом он назвал «безответственной».