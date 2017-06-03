Самолет ООН потерпел крушение в Сомали
Самолет ООН потерпел крушение на юге Сомали. Об этом рассказала представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций Амор Альмаго.
Она пояснила: «Четыре члена экипажа, находившиеся на борту самолета в момент аварии, не пострадали, их здоровью ничего не угрожает. Однако самолету был нанесен значительный урон».
По данным ТАСС, борт ООН обрушился на крышу жилого дома, в котором в то время никого не было.
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