Самолет с посещавшими Курилы японцами экстренно сел в Южно-Сахалинске

Чартерный самолет с японцами, прибывшими в субботу на Курилы, вынужденно приземлился в аэропорту Южно-Сахалинска.

Собеседник «РИА Новости» рассказал: «Да, самолет с японцами, которые летели на промежуточную посадку на Кунашир, сел в Южно-Сахалинске на запасной аэродром». Источник добавил, что группа, которая оказалась на Итурупе, не смогла долететь до Кушанира, откуда планировалось вернуться обратно на остров Хоккайдо, и вследствие плохих погодных условий приземлилась в Южно-Сахалинске.

В МИД Японии подтвердили, что вынужденная посадка связана с плохими метеоусловиями.

Ранее стало известно, что в аэропорт «Менделеево» на Кушанире высадилась одна группа японцев, а другая делегация была доставлена на Итуруп. В состав делегации входят японцы, ранее проживавшие на Курильских островах.

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