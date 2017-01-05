Самолет НАТО опасно сблизился с российским пассажирским лайнером в районе Курил

Пассажирский самолет, выполнявший рейс с Сахалина на Курилы, в ночь на 5 января был вынужден пойти на экстренное снижение высоты, чтобы избежать столкновения с иностранным воздушным судном, предположительно истребителем НАТО.

- Российский пассажирский самолет Bombardier минувшей ночью вылетел с Сахалина и, набрав высоту порядка 6 тысяч метров, взял курс на Курилы. Однако диспетчеры заметили приближающийся к лайнеру на тех же высотах неопознанный самолет, который не отвечал на запросы с земли, - рассказал «Интерфаксу» представитель российских силовых структур.

По словам собеседника агентства, неопознанное воздушное судно несанкционированно пересекало воздушный коридор, по которому двигался пассажирский лайнер.

- Было принято решение об экстренном снижении пассажирского самолета чтобы избежать опасного сближения или столкновения в воздухе, - подчеркнул источник.

Он сообщил также, что в дальнейшем диспетчеры неоднократно предпринимали попытки связаться с неопознанным самолетом. Однако экипаж воздушного судна не выходил на связь.

- Удалось лишь зафиксировать сигнал самолетного радиолокационного ответчика неопознанного борта. По международной классификации он относится к воздушным судам блока НАТО, - сообщил собеседник агентства.

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Места: Россия
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