Самолет из Москвы сел в Германии из-за устроившей дебош пассажирки
Самолет рейса Москва-Цюрих совершил вынужденную посадку в Штутгарте из-за пассажирки бизнес-класса, которая требовала шампанское.
Как сообщает RT, 44-летняя гражданка Швейцарии с российскими корнями требовала алкоголь и вела себя агрессивно. В итоге пилот решил посадить самолет в немецком аэропорту, где женщину забрала полиция.
Ей придется заплатить 5 тыс. евро штрафа и возместить затраты на незапланированную посадку воздушного судна.
7 декабря самолет, летевший в Екатеринбург, экстренно вернулся в аэропорт Пулково из-за неполадок.
Следующая новость Центральный федеральный округ оказался лидером по числу шизофреников
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии