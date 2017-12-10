Самолет из Москвы сел в Германии из-за устроившей дебош пассажирки

Самолет рейса Москва-Цюрих совершил вынужденную посадку в Штутгарте из-за пассажирки бизнес-класса, которая требовала шампанское.

Как сообщает RT, 44-летняя гражданка Швейцарии с российскими корнями требовала алкоголь и вела себя агрессивно. В итоге пилот решил посадить самолет в немецком аэропорту, где женщину забрала полиция.

Ей придется заплатить 5 тыс. евро штрафа и возместить затраты на незапланированную посадку воздушного судна.

7 декабря самолет, летевший в Екатеринбург, экстренно вернулся в аэропорт Пулково из-за неполадок.

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