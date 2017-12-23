Самолет из Москвы экстренно вернулся во Внуково из-за утечки топлива
Самолет, направлявшийся из Москвы в Махачкалу, экстренно вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака.
Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в экстренных службах. Он сказал: «Командир самолета «Боинг-737» авиакомпании «Ютэйр» после вылета из Внуково доложил о течи топлива и запросил экстренную посадку. Было принято решение вернуть самолет в аэропорт вылета».
В результате инцидента никто из пассажиров не пострадал. Источник отметил, что оба двигателя самолета работали в штатном режиме вплоть до посадки воздушного судна.
Ранее самолет из Санкт-Петербурга экстренно сел в Волгограде из-за того, что один из пассажиров закурил на борту.
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