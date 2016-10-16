Самолет из Москвы экстренно сел в Кемерово

На борту самолета, следовавшего по маршруту Москва-Иркутск одна из пассажирок почувствовала себя плохо. Экипаж принял решение об экстренной посадке в Кемерово.

– Женщине-пассажиру стало плохо во время полета, в 06:00 (02:00 мск) утра самолет сел в Кемерово. Женщину госпитализировали, – рассказали в правоохранительных органах по Кемеровской области.

Ожидается, что борт продолжит свой путь по маршруту. Вылет из Кемерово назначен на 10 часов утра по московскому времени. Пассажиров задержанного рейса обеспечили питанием, сообщает "Интерфакс".