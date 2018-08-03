Самолет Москва - Минеральные Воды посадила нерадивая птица

Самолет рейсом Москва - Минеральные Воды, вылетевший утром из столичного аэропорта «Жуковский», вынужден был вернуться обратно.

Причиной экстренной посадки стало попадание в двигатель судна птицы.

Сейчас воздушное судно проходит проверку в аэропорту.

В пресс-службе аэропорта «Жуковский» сообщили, что ситуация не была аварийной, но поскольку это потенциально опасная ситуация, борт по процедуре посадили, передает «Подмосковье сегодня».

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