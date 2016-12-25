Самолет Минобороны РФ рухнул в акватории Черного моря
Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, рухнул в акватории Черного моря, сообщил информированный источник в экстренных службах.
- У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было, - сказал собеседник агентства «Интерфакс».
Он уточнил, что лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал.
На борту самолета находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии