Самолет Минобороны РФ рухнул в акватории Черного моря

Самолет Ту-154, принадлежащий Минобороны РФ, рухнул в акватории Черного моря, сообщил информированный источник в экстренных службах.

- У находившихся на борту Ту-154 шансов выжить практически не было, - сказал собеседник агентства «Интерфакс».

Он уточнил, что лайнер разбился у побережья Сочи, не успев набрать высоту. Экипаж сигналов бедствия не подавал.

На борту самолета находились военнослужащие, музыканты ансамбля имени Александрова и девять журналистов.