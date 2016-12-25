Самолет Минобороны пропал с радаров через несколько минут после вылета из Сочи

Самолет Министерства обороны Ту-154 на борту которого находятся около 100 пассажиров, пропал с радаров после вылета из Сочи в сирийскую Латакию, сообщили в экстренных службах региона.

По словам собеседника ТАСС, самолет пропал с экранов радаров через несколько минут после взлета. Сейчас организованы его поиски.

По данным источника, воздушное судно пропало в 5-7 километрах от аэропорта над акваторией Черного моря.

Отмечается, что на борту самолета находятся музыканты ансамбля и представители СМИ.

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Места: Россия
События: происшествия
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