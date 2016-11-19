Самолет с журналистами кремлевского пула сломался по пути в Лиму

Журналисты кремлевского пула, направлявшиеся в Лиму на саммит АТЭС, не смогли вылететь из Лиссабона из-за поломки самолета.

Как отмечается в материале, самолет, на котором летели журналисты кремлевского пула и ряд представителей российской делегации, сломался во время дозаправки в Лиссабоне.

Журналисты смогут прибыть в столицу Перу вечером 19 ноября, уже после начала саммита АТЭС.

Президент РФ Владимир Путин в рамках саммита проведет ряд двусторонних встреч, включая переговоры с председателем КНР, премьером Японии, президентами Филиппин, Вьетнама и Перу, сообщает «РИА Новости».