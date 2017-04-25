Самолет с единороссами не смог вылететь из Омска

Самолет правительства РФ рейсом в Москву после взлета в аэропорту Омска вернулся из-за аварийного сигнала.

По предварительной информации, на взлете сработал аварийный сигнал «не закрыта дверь».

На борту Ту-214 вместе с журналистами находились министр культуры Владимир Мединский, режиссер Станислав Говорухин, секретарь генсовета партии «Единая Россия» Сергей Неверов и несколько других единороссов и чиновников Минфина, сообщает «Росбалт».

Пассажирский самолет Туполев Ту-214 (первоначальное название Ту-204-200) представляет собой усовершенствованную версию самолета Ту-204-100 с увеличенной взлетной массой и повышенной дальностью полета. Самолеты Ту-214 эксплуатируются в нескольких российских авиакомпаниях с 2001 года на авиалиниях протяженностью более 5000 км.

Производство самолета Ту-214 в небольшом количестве продолжается в настоящее время. Год первого полета самолета - 1996 год.