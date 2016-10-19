Самолет долетел из Мюнхена в Москву с прожжённым от удара молнии фюзеляжем

В результате удара молнии у самолета, летевшего из Мюнхена в Москву, прожгло отверстие в носовой части, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

- После вылета из Мюнхена командир воздушного судна доложил о поражении самолета А320 статистическим электричеством. Экипажу удалось благополучно добраться до Москвы и посадить самолет в «Шереметьево», - сказал источник.

После завершения полета эксперты нашли сквозное отверстие в носовой части самолета ниже лобового стекла кабины пилотов.

- Молния буквально прожгла фюзеляж, было принято решение отстранить самолет от полетов, - сказал источник.