Самолет долетел из Мюнхена в Москву с прожжённым от удара молнии фюзеляжем
В результате удара молнии у самолета, летевшего из Мюнхена в Москву, прожгло отверстие в носовой части, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.
- После вылета из Мюнхена командир воздушного судна доложил о поражении самолета А320 статистическим электричеством. Экипажу удалось благополучно добраться до Москвы и посадить самолет в «Шереметьево», - сказал источник.
После завершения полета эксперты нашли сквозное отверстие в носовой части самолета ниже лобового стекла кабины пилотов.
- Молния буквально прожгла фюзеляж, было принято решение отстранить самолет от полетов, - сказал источник.
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