Самолет с депортированными из США дипломатами вылетел из Вашингтона в Москву
Руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин сообщил о том, что самолет с объявленными Белым домом персонами нон грата российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву.
- Самолет взлетел, - цитирует Лахонина ТАСС.
По словам руководителя пресс-службы, на борту находятся все, кто должен был покинуть Соединенные Штаты 1 января.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вместе с 35 дипломатами США покинут члены их семей. Общее количество депортированных россиян, таким образом, составило 95 человек.
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии