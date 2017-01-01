Самолет с депортированными из США дипломатами вылетел из Вашингтона в Москву

Руководитель пресс-службы посольства России в США Николай Лахонин сообщил о том, что самолет с объявленными Белым домом персонами нон грата российскими дипломатами вылетел из вашингтонского международного аэропорта имени Даллеса в Москву.

- Самолет взлетел, - цитирует Лахонина ТАСС.

По словам руководителя пресс-службы, на борту находятся все, кто должен был покинуть Соединенные Штаты 1 января.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что вместе с 35 дипломатами США покинут члены их семей. Общее количество депортированных россиян, таким образом, составило 95 человек.