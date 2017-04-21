Самолет ВВС США с авианосца «Карл Винсон» разбился в море
Американский истребитель-бомбардировщик F-18 с авианосца «Карл Винсон» разбился в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе 7-го флота ВМС США.
Как уточняется в материале, инцидент произошел, когда самолет приближался к авианосцу.
По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет.
Авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» направляется к Корейскому полуострову на фоне напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР, сообщает «РИА Новости».
Ранее президент США Дональд Трамп попросил главу КНР Си Цзиньпина передать властям Северной Кореи, что Штаты имеют на вооружении не только авианосцы, но и атомные подводные лодки.
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