Самолет ВВС США с авианосца «Карл Винсон» разбился в море

Американский истребитель-бомбардировщик F-18 с авианосца «Карл Винсон» разбился в море Сулавеси в Юго-Восточной Азии, сообщили в пресс-службе 7-го флота ВМС США.

Как уточняется в материале, инцидент произошел, когда самолет приближался к авианосцу.

По данным военных, пилот благополучно катапультировался в море, где его подобрал спасательный вертолет.

Авианосная группа во главе с «Карлом Винсоном» направляется к Корейскому полуострову на фоне напряженности из-за ядерных и ракетных испытаний КНДР, сообщает «РИА Новости».

Ранее президент США Дональд Трамп попросил главу КНР Си Цзиньпина передать властям Северной Кореи, что Штаты имеют на вооружении не только авианосцы, но и атомные подводные лодки.