Самолет авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Екатеринбурге

Пассажирский самолет авиакомпании Azur air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».

Как уточняется в материале, инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Пилот пассажирского самолета Боинг-767, выполнявшего рейс по маршруту Екатеринбург- Пхукет, во время разгона применил экстренное торможение. В результате лайнер выкатился на несколько десятков метров за пределы взлетно-посадочной полосы.

Причиной экстренного торможения стал сработавший датчик отказа двигателя, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.

Всего на борту самолета находились 300 пассажиров, сообщает “Национальная служба новостей”.