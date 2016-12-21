Самолет авиакомпании Azur Air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Екатеринбурге
Пассажирский самолет авиакомпании Azur air выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в екатеринбургском аэропорту «Кольцово».
Как уточняется в материале, инцидент произошел в ночь на 21 декабря. Пилот пассажирского самолета Боинг-767, выполнявшего рейс по маршруту Екатеринбург- Пхукет, во время разгона применил экстренное торможение. В результате лайнер выкатился на несколько десятков метров за пределы взлетно-посадочной полосы.
Причиной экстренного торможения стал сработавший датчик отказа двигателя, сообщили в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК РФ.
Всего на борту самолета находились 300 пассажиров, сообщает “Национальная служба новостей”.
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