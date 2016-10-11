Самолет «Авакс» приблизился к российской границе на Балтике

Самолет дальнего радиолокационного обнаружения и наведения авиации НАТО «Авакс» подлетел с разведывательным заданием к границе Калининградской области.

Самолет с бортовым номером LX-N90456 и позывным NATO05 приблизился к сухопутной границе Калининградской области с юга со стороны Польши.

По неподтвержденным данным, в направлении Калининградской области также вылетел стратегический самолет-разведчик ВВС США RC-135W. Он стартовал с авиабазы Милденхолл в Великобритании и взяв курс на Балтику, сообщает «Интерфакс».

В последние время у границ России возросла интенсивность полетов американских разведывательных самолетов. Их полеты отмечали около побережья Крыма и рядом с границей в Калининградской области.