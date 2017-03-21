Самолет в Аргентине не смог приземлиться из-за спящих диспетчеров
Самолет авиакомпании Austral не мог приземлиться в аэропорту города Ла-Риоха в Аргентине из-за спящих диспетчеров.
Пилот воздушного судна, ожидая связи с авиадиспетчерами, восемь минут кружил над аэропортом.
Руководство аэропорта встало на защиту своих сотрудников, объяснив происшествие усталостью диспетчеров. Кроме того, самолет прибыл в аргентинскую воздушную гавань раньше графика, а аэропорт начинает принимать самолеты с семь утра, сообщает Ura.ru.
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