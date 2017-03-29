Самолет «Аэрофлота» совершил экстренную посадку в Екатеринбурге

Самолет авиакомпании «Аэрофлот», следовавший из Москвы в Шанхай, был вынужден совершить экстренную посадку в Екатеринбурге из-за срабатывания датчика неисправности.

По словам начальника пресс-службы Уральского управления МВД РФ на транспорте Елены Епимаховой, на борту самолета Boeing-777 было 355 пассажиров и 14 членов экипажа.

Известно, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.

По данным агентства Nation news, в Китае данный рейс будет вечером в среду, хотя по расписанию самолет должен был прилететь в пункт назначения еще утром.

По данным онлайн-табло аэропорта «Кольцово» самолет вылетел в Шанхай в 07:09 по московскому времени. Замены самолета не было.