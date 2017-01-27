Самое дорогое в Москве жилье продается в районе Патриарших прудов за 4,14 млрд рублей

Наиболее высокая цена на жилье в Москве фиксируется в комплексе «Гранатный палас» в районе Патриарших прудов. Владельцы пентхауса общей площадью 952 квадратных метров планируют выручить за него 4,14 миллиарда рублей.

Второе место занимают апартаменты без отделки в гостинице «Москва». За 62,82 миллиона долларов (3,72 миллиарда рублей) на продажу выставлены двухуровневые апартаменты площадью 1256 квадратных метров на 12-13 этажах отеля, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал ЦИАН.

Замыкает первую тройку рейтинга трехэтажные апартаменты в «Доме на Мосфильмовской» площадью 2 тысячи квадратных метров. Пентхаус, расположенный на последних этажах дома, стоит 45 миллионов долларов (2,66 миллиарда рублей). В апартаменты ведет собственный лифт, а для будущего владельца в подземной части жилого комплекса оборудован приватный паркинг на шесть машин.

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