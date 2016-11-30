На саммите ОПЕК достигнута договоренность об ограничении объемов добычи нефти

На проходящей в Вене встрече стран, входящих в ОПЕК, достигнуто соглашение о сокращении объемов добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки - до 32,5 миллиона баррелей в сутки.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.

Предварительные договоренности об этом были достигнуты на неофициальной встрече членов картеля в Алжире, однако затем возникли разногласия. В частности, сокращать объемы добычи отказались Иран и Ирак.

Кроме того, к соглашению о заморозке производства топлива отказались присоединиться страны, не входящие в ОПЕК, в частности, Бразилия и Казахстан.

Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия поддержит любое предложение ОПЕК, направленное на стабилизацию мирового рынка нефти.