На саммите ОПЕК достигнута договоренность об ограничении объемов добычи нефти
На проходящей в Вене встрече стран, входящих в ОПЕК, достигнуто соглашение о сокращении объемов добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки - до 32,5 миллиона баррелей в сутки.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.
Предварительные договоренности об этом были достигнуты на неофициальной встрече членов картеля в Алжире, однако затем возникли разногласия. В частности, сокращать объемы добычи отказались Иран и Ирак.
Кроме того, к соглашению о заморозке производства топлива отказались присоединиться страны, не входящие в ОПЕК, в частности, Бразилия и Казахстан.
Министр энергетики РФ Александр Новак ранее заявил, что Россия поддержит любое предложение ОПЕК, направленное на стабилизацию мирового рынка нефти.
Следующая новость Биржевой курс доллара опустился ниже отметки в 64 рубля
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии