Самки шимпанзе не ведут сражение за статус «королевы»

Более значительное социальное положение в среде приматов позволяет отдельным особям улучшить свое питание и место обитания. В борьбе за лучшее место самцы активно сражаются друг с другом и в основном эти схватки приобретают кровавый характер. В то же время самки не вступают в битву, терпеливо дожидаясь ухода из жизни старой «королевы».

Отсутствие конкурентной борьбы создает условия для спокойного воспитания детенышей. Ученые отмечают, что в случае драк и убийств могла бы возникнуть угроза для подрастающего поколения, и это основная причина того, что иерархия у самок шимпанзе протекает так миролюбиво, сообщает «Газета.Ru»

Ученые также подметили, что самка примата практически не имеет права отказать выбравшему ее самцу, ибо в противном случае она может быть убита. Эти жестокие традиции являются нормой для диких шимпанзе. И поэтому бескровная смена «королевы» у приматов заинтересовала ученых.