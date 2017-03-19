Самая тяжелая женщина планеты сбросила 140 кг

Гражданка Египта Иман Ахмад Абдулати, которую называют самой тяжелой женщиной планеты, за пять недель сбросила 140 кг. Медики рассчитывают уменьшит ее вес до 300 кг к концу года.

Женщина находится в клинике в Мумбаи, где проходит курс лечения от ожирения. В медицинском учреждении сообщили, что ей «дают гипонатриевое протеиновое жидкое питание, смешанное с соевым молоком. Ежедневно она получает приблизительно 1800 калорий».

Египтянку доставили в индийскую клинику 11 февраля, где ей сделали операцию по удалению части желудка. При подготовке к хирургическому вмешательству за 25 дней она потеряла 108 кг благодаря специальной диете и курсу физиотерапии.

36-летний врач египтянки, известный специалист по борьбе с лишним весом доктор Лакдавала, обнаружил у пациентки болезнь гланд, элефантиаз, которые также приводят к избыточному весу.

Для перевозки Иман из Египта в Индию потребовался грузовой самолет. В палату клиники ее подняли при помощи автокрана. Женщина 25 лет не выходит из дома и не в состоянии ухаживать за собой без посторонней помощи, сообщает ТАСС.

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