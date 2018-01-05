Самая дорогая в мире бутылка водки найдена пустой

Неизвестные похитили из хранилища одного из кафе в Копенгагене самую дорогую в мире бутылку водки стоимостью 1,3 миллиона долларов.

Примечательно, что полицейские через два дня обнаружили украденную эксклюзивную бутылку водки «Руссо-Балт», однако, к прискорбию владельца-коллекционера, она оказалась пустой.

«К сожалению, она пуста. Ее обнаружили на строительной площадке», — сообщил владелец бутылки Бриан Ингеберг.

По его словам, злоумышленники, скорее всего, сделали дубликат ключей и проникли в помещение, где хранились около 1,2 тысячи бутылок коллекционных напитков, и пробыли там всего несколько минут.

Бутылка сделана из золота и серебра, декорирована изображением гоночного автомобиля «Руссо-Балт». Содержимое бутылки фильтруется через специальную насадку с бриллиантами, а на пробке изображен герб Российской империи, украшенный драгоценными камнями.

Предприимчивый коллекционер решил не расстраиваться из-за выпитой водки, а наполнить эксклюзивную бутылку вновь, сообщает «РИА Новости».