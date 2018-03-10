Самая большая школа России появится на бывшей промзоне ЗИЛ

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что на территории бывшей промзоны ЗИЛ построят самую большую в России школу.

По его словам, в ней смогут учиться до 2500 детей. «В следующем году на территории бывшей промзоны ЗИЛ планируем построить самую большую школу России. В ней смогут учиться 2500 ребят», - написал столичный градоначальник в своем аккаунте в Twitter.

На базе учебного заведения появится детский технопарк «Кванториум» с дополнительными образовательными программами, передает «РИА Новости».

На месте бывшей промзоны ЗИЛ реализуется крупный проект обновления территорий: там возведут новый микрорайон с современными домами, зонами отдыха и социальными учреждениями.