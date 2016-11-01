Самая большая корова живет в Южной Австралии

Гигантская корова по прозвищу Большой Моо, проживающая на юге Австралии, имеет все основания быть записанной в книгу рекордов Гиннеса.

Большой Моо весит больше тонны, ее рост — более 1,9 м, в длину она имеет порядка 14 футов. Несмотря на значительные размеры животное называют "нежным гигантом", сообщает «Svopi.ru»

Хозяйка коровы миссис Вайн заявляет, что корова все еще продолжает расти. Объяснение выдающегося роста своей любимицы она видит в опухоли на гипофизе, который в избытке вырабатывает гормон роста.