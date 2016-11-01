В Самарской области прошли плановые учения мотострелков
Под Самарой состоялись учения единственной в ВС РФ миротворческой мотострелковой бригады ЦВО. В маневрах участвовали свыше ста экипажей БТР-82А.
В ходе учений они сдали нормативы маршевой подготовки, провели смену огневых позиций и выполнили стрельбы по движущимся и неподвижным целям, сообщают «Народные новости».
Маневры проводились в рамках контрольной проверки по итогам текущего года.
Мотострелковая бригада миротворцев была сформирована в феврале 2005 года. В настоящее время ее личный состав состоит полностью из контрактников.
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