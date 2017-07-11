В Самарской области автомобиль сбил двоих детей
Под Самарой произошло ДТП, в результате которого погиб девятилетний ребенок.
Инцидент произошел в Сызранском районе на трассе М-5. Дети – мальчик и девочка – в момент аварии находились на обочине дороге, они торговали ягодами. В какой-то момент на них налетел автомобиль «Лада Калина».
Мальчик умер от полученных травм, девочка в настоящее время находится в больнице, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главк МВД по области.
Согласно предварительным данным, произошедшем виноват водитель автомобиля, уснувший за рулем. По факту ДТП проводится проверка.
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