Самарский житель выиграл суд за желтую воду из-под крана

Управляющая компания ЖКХ в Ставропольском районе Самарской области проиграла суд местному жителю из-за некачественной холодной воды.

Анализ полученных результатов показал, что исследованные показатели в пробе воды централизованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормативам.

Вода из крана имела желтый цвет и отвратительный вкус.

Суд принял решение обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за коммунальные услуги, начиная с 18 февраля 2016 года.

Также управляющая компания выплатит жильцу компенсацию за моральный вред и возместит все судебные издержки, отмечает Regnum.