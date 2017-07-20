Самарский житель выиграл суд за желтую воду из-под крана
Управляющая компания ЖКХ в Ставропольском районе Самарской области проиграла суд местному жителю из-за некачественной холодной воды.
Анализ полученных результатов показал, что исследованные показатели в пробе воды централизованного водоснабжения не соответствуют гигиеническим нормативам.
Вода из крана имела желтый цвет и отвратительный вкус.
Суд принял решение обязать управляющую компанию произвести перерасчет платы за коммунальные услуги, начиная с 18 февраля 2016 года.
Также управляющая компания выплатит жильцу компенсацию за моральный вред и возместит все судебные издержки, отмечает Regnum.
Следующая новость В Киеве у торгового центра расстреляли гражданина России
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии