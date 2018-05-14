В Самаре заработает музей Эльдара Рязанова

Он был создан при участии родных режиссера, друзей и московского киноклуба-музея «Эльдар».

Музей располагается по адресу: улица Фрунзе, дом 120. Здесь воссоздана комната семьи будущего режиссера, восстановленная в своих размерах и наполненная памятными предметами. Открытие музея намечено на 19 мая.

В дальнейшем планируется расширить его на второй и третий этажи здания. В частности, появится экспозиция, посвященная творчеству Рязанова. Кроме того, будет оборудован кинозал на сотню мест для показов кинокартин режиссера, сообщат РИА «Новости».

В Самаре есть памятник самому Рязанову, а также герою его фильма «Берегись автомобиля» - Юрию Деточкину. В 2012 году режиссеру было присвоено звание почетного гражданина Самары.