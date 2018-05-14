В Самаре заработает музей Эльдара Рязанова
Он был создан при участии родных режиссера, друзей и московского киноклуба-музея «Эльдар».
Музей располагается по адресу: улица Фрунзе, дом 120. Здесь воссоздана комната семьи будущего режиссера, восстановленная в своих размерах и наполненная памятными предметами. Открытие музея намечено на 19 мая.
В дальнейшем планируется расширить его на второй и третий этажи здания. В частности, появится экспозиция, посвященная творчеству Рязанова. Кроме того, будет оборудован кинозал на сотню мест для показов кинокартин режиссера, сообщат РИА «Новости».
В Самаре есть памятник самому Рязанову, а также герою его фильма «Берегись автомобиля» - Юрию Деточкину. В 2012 году режиссеру было присвоено звание почетного гражданина Самары.
Следующая новость Депутат Рады агитирует коллег за импичмент президента Украины
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии