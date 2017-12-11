В Самаре сняли веб-сериал ужасов о конце света
В Самаре закончена съемка пилотной серии веб-сериала «Смотри в оба», посвященного постапокалипсису по мотивам компьютерной игры «Fallout».
Сюжет пилотной серии строится вокруг трех героев, которых свело вместе важное обстоятельство и личная выгода.
Отмечается, что три эпизода расскажут о мире, в котором произошло нечто глобальное и очень нехорошее, что навсегда изменило его обитателей, сообщает «ProgorodSamara».
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