В Самаре сняли веб-сериал ужасов о конце света

В Самаре закончена съемка пилотной серии веб-сериала «Смотри в оба», посвященного постапокалипсису по мотивам компьютерной игры «Fallout».

Сюжет пилотной серии строится вокруг трех героев, которых свело вместе важное обстоятельство и личная выгода.

Отмечается, что три эпизода расскажут о мире, в котором произошло нечто глобальное и очень нехорошее, что навсегда изменило его обитателей, сообщает «ProgorodSamara».