В Самаре поставят на учет бродячих животных

Власти Самары решили чипировать бродячих собак и кошек. На мероприятия по их отлову выделено 8,8 миллиона рублей.

Департамент городского хозяйства и экологии уже нашел подрядчика, которому предстоит поймать около семи тысяч бездомных собак и 50 кошек. Животные пройдут ветеринарный осмотр, затем будут стерилизованы и чипированы.

После этих процедур собак и кошек будут отпускать на волю в районе отлова, сообщает Nation News.