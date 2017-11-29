В Самаре поставят на учет бродячих животных
Власти Самары решили чипировать бродячих собак и кошек. На мероприятия по их отлову выделено 8,8 миллиона рублей.
Департамент городского хозяйства и экологии уже нашел подрядчика, которому предстоит поймать около семи тысяч бездомных собак и 50 кошек. Животные пройдут ветеринарный осмотр, затем будут стерилизованы и чипированы.
После этих процедур собак и кошек будут отпускать на волю в районе отлова, сообщает Nation News.
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