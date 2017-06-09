В Самаре полиция нашла подпольный арсенал

Сотрудники самарской полиции обнаружили среди заброшенных гаражей целый склад с оружием и боеприпасами.

В тайнике были спрятаны 10 автоматов Калашникова, восемь одноразовых гранатометов РПГ, пехотный огнемет «Шмель», прибор для бесшумной стрельбы и специальное изделие для имитации выстрела из артиллеристского орудия, сообщается на сайте главного управления МВД РФ по региону. Кроме того, правоохранители нашли десятки патронов.

Схрон был обнаружен в рамках расследования в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Мужчину задержали, и он дал признательные показания.