В Самаре полиция нашла подпольный арсенал
Сотрудники самарской полиции обнаружили среди заброшенных гаражей целый склад с оружием и боеприпасами.
В тайнике были спрятаны 10 автоматов Калашникова, восемь одноразовых гранатометов РПГ, пехотный огнемет «Шмель», прибор для бесшумной стрельбы и специальное изделие для имитации выстрела из артиллеристского орудия, сообщается на сайте главного управления МВД РФ по региону. Кроме того, правоохранители нашли десятки патронов.
Схрон был обнаружен в рамках расследования в отношении местного жителя, подозреваемого в незаконном хранении оружия. Мужчину задержали, и он дал признательные показания.
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