Саманта Пауэр рассказала о Виталии Чуркине

Экс-постпред США при ООН Саманта Пауэр написала статью о работе с российским коллегой Виталием Чуркиным, который скончался 20 февраля.

Текст опубликован в газете «The New York Times». Пауэр работала с Чуркиным с 2013 года и, несмотря на неприятие его взглядов, официальный представитель США при ООН считала Чуркина хорошим другом и не раз приглашала коллегу в гости на день благодарения.

По завершении карьеры она предложила Чуркину преподавать в каком-нибудь университете. Дипломат заявила NYT: «Я убита горем из-за его кончины». По словам Пауэр, российский политик имел хорошее чувство юмора и увлекался хоккеем и теннисом. Она считает, что заслуги Чуркина неправильно трактуются в мировой политике исключительно как уступки «российской агрессии».

Дипломат работал постпредом при ООН с 2006 года. 20 февраля он скоропостижно скончался в Нью-Йорке. 24 февраля российский дипломат был похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

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Места: Россия, США
События: политика
Организации: ООН
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